Diriliş Ertuğrul oyuncusundan Pakistan'ı sallayacak anlaşma

Türkiye'de izlenme rekorları kırmasının ardından dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan ve dünyada da reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte oyuncuları da popüler oldu. Dizi Pakistan'da Urduca olarak yayınlanarak ülkede adeta fırtınalar estirdi.

Oyunculara teklifler yağıyor

Dizide Halime Sultan olarak rol alan Esra Bilgiç de ülkede sevilen isimler arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bir operatör şirketinin reklamında oynayan Bilgiç, hayranlarını sevindirecek bir teklife daha imza attı. Pakistan'daki markaların reklam teklifi yağdırdığı isim ülkede 2 reklam filmi için daha imzaları attı.

Dergiye kapak olmuştu

Bilindiği üzere Bilgiç, geçtiğimiz aylarda da Hello dergisinin Pakistan versiyonunda kapak olmuştu. Bilgiç'in Pakistan'a tanıtıldığı dergi, büyük beğeni toplamıştı.