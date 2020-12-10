Diriliş Ertuğrul oyuncusu TRT1 dizisinde dengeleri değiştirmeye geliyor

TRT 1’in bu sezonki lider yapımlarından ‘Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Kaan Taşaner'in katılacağı haberleri medyaya yansımıştı. Romalı savaşçı Markus karakterini oynayarak kartları yeniden dağıtacak olan Taşaner’in, Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy ve Sencer’i canlandıran Ekin Koç’la karşı karşıya geleceği an heyecan yaratacak. Kaan Taşaner, en son Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almıştı. Ünlü oyuncu 1,5 yıllık aranın ardından ekrana yeniden TRT1’de dönmüş olacak. Bıraktığı bir tarihi diziden bir başkasına ve bambaşka bir role geçiş yapmış olacak.

TRT 1’in Selçuklu Dönemi’ni ekrana taşıyan zirvedeki dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, her hafta ekran başındakilere sinema filmi tadında güçlü bir tarihi drama sunuyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilgi uyandıran dizinin kadrosu sürpriz bir isimle genişliyor. Rol aldığı projelerle beğeni toplayan başarılı oyuncu Kaan Taşaner, “Romalı savaşçı Markus” rolüyle önümüzdeki bölümlerde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tüm dengeler değişecek

Kökeni soylu bir aileye dayanan, olağanüstü zeki ve kurnaz biri olan Markus olarak izleyeceğimiz Kaan Taşaner, Selçuklu Dünyası’nda, tüm dengeleri değiştirmeye geliyor. Siyasi zekası ve strateji becerisi üst düzey olan acımasız ve korkutucu Romalı savaşçı Markus’un, Melikşah’a (Buğra Gülsoy) ve Sencer’e (Ekin Koç) nasıl zorluklar yaşatacağı şimdiden merakla beklenecek.

Dramatik kurgusu kadar görkemli savaş sahneleriyle de çok konuşulan dizide, Papanın huzurunda ona karşı çıkacak ve fikirlerini kabul ettirecek kadar güçlü olan bu savaşçının (Markus’un) dövüş sahneleri de nefesleri kesecek.

Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile birlikte yine Emre Konuk’un kaleme aldığı dizi, her hafta Pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1’de izleyici ile buluşuyor.