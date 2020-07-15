Diriliş Ertuğrul, o ülkede İsrail dizisiyle kapışıyor

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, başrolünde ise Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisi, Hindistan’da geniş izleyici kitlelerine ulaştı. Diriliş Ertuğrul, Müslüman nüfusa hitap ederken İsrail yapımı Fauda dizisi ise Hindistan'daki Hindu milliyetçileri arasında izleniyor. Dizinin takipçileri arasında Keşmir'i işgal eden Hintli askerler de bulunuyor.

Tarihsel açıdan İsrail’le mesafeli ilişkilere sahip olan Hindistan, Modi’nin iktidara gelmesinden sonra İsrail'le ilişkilerini derinleştirmeye başladı. Modi ve Netanyahu arasında sıcak bir ilişki başlarken, iki ülke arasında silah anlaşmaları imzalandı ve yeni bir stratejik müttefiklik oluştu. Hindistan'ın dış politikasındaki İsrail yönlü bu değişim, Fauda’nın izleyici kitlesi edinmesine sebep oldu.

"Diriliş Ertuğrul, Erdoğan'ın Keşmir'deki imajını güçlendiriyor"

Hindistan’da giderek daha fazla ayrımcılıkla karşı karşıya kalan Müslümanları ekran başına çeken diziyse TRT yapımı Diriliş: Ertuğrul...

Pakistan’da ülkedeki gençliğin ahlakını düzeltmek ve dinî değerlerini güçlendirmek için Ramazan ayı boyunca devlet televizyonu tarafından Urduca yayınlanan Diriliş: Ertuğrul, Urduca konuşan Müslüman Keşmirlileri arasında da revaçta. Dizinin Youtube’daki Urduca versiyonunun 61 milyon kişi tarafından izlendiği belirtiliyor.

Yeni doğan çocuklara 'Ertuğrul' adını veriyorlar

kıbrıspostası'nın haberine göre; Keşmir bölgesinde internet kullanımına getirilen yasaklamalara rağmen insanlarını diziyi izlemenin yollarını bulduğu, hatta yeni doğan bazı çocuklara Ertuğrul adının verildiği kaydediliyor.

Gazeteye demeç veren önemli bir Keşmirli siyasetçi ve aynı zamanda Ertuğrul hayranı olan Safina Baig, Türkiye için dizinin üstü örtülmüş, iyi planlanmış jeopolitik bir saiki olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Keşmirlilere bir lider-baba figürü olarak sunmakta başarı kaydettiği görüşünde.