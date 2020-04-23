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Medya

Diriliş Ertuğrul ile ilgili sürpriz gelişme! 24 Nisan itibariyle...

Yayınladığı dönem reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisi, 24 Nisan itibariyle her gün ekranlara gelecek.

2020-04-23 20:10:00 -
Diriliş Ertuğrul ile ilgili sürpriz gelişme! 24 Nisan itibariyle...

Diriliş Ertuğrul; 24 Nisan Cuma günü itibariyle her akşam 21:00'de 360 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Her gece 02:00'de de tekrarı yayınlanacak.

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul, üç kıtada altı asır boyunca hüküm süren ihtişamlı Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu hazırlayan döneme ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesine ışık tutuyor.

İlk sezonunda 13. yüzyılda Kayı boyunun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu alan dizide;

“Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?”

Ertuğrul Bey, İlbilge, Hayme Ana, Turgut Alp, Bamsı Beyrek, Dragos… Hayranlık uyandıran kahramanlarıyla efsane dizi “Diriliş Ertuğrul” her gün 21:00’de 360’ta…

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