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Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen sahne

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Alp ile birlikte omuz omuza cenk eden Bamsı savaşta ağır bir şekilde yaralanıyor. Peki Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümünde neler olacak?

18 Nisan 2019 Perşembe 15:17
Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen sahne

Diriliş Ertuğrul 145.bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından savaşta ağır bir şekilde yaralanan "Bamsı ölüyor mu?" sorusu akıllara takıldı.

"Türk'ün mefkuresinin yeniden hayat bulacağı İslam aleminin en uçtaki sancağı olacaktır Yeni Hisar" diyen Ertuğrul Bey savaş için planlarını birbir açıklıyor. Yeni bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek olan Diriliş Ertuğrul'da Albastı'nın kimliği ortaya çıkıyor. Peki Ertuğrul Bey Albastı'yı nasıl yakalayacak? 24 Nisan çarşamba günü TRT 1 ekranlarında yerini alacak Diriliş Ertuğrul 145.bölüm tanıtımı yine nefes kesti.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? 

Diriliş Ertuğrul'da savaş hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanları birer birer yok eden Ertuğrul Bey Osmanlı Devletinin temellerini atıyor. "Türk'ün mefkuresinin yeniden hayat bulacağı İslam aleminin en uçtaki sancağı olacaktır Yeni Hisar" diyen Ertuğrul yeni bir hamle yapacak.

Gündüz Alp ile birlikte omuz omuza cenk eden Bamsı savaşta ağır bir şekilde yaralanıyor. Gerçek tarihte nasıl öleceği bilinmeyen Bamsı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Diriliş Ertuğrul 145.bölümün yayınlanması ile birlikte netlik kazanacak.

Fakat Bamsı karakterinin Diriliş Ertuğrul'da önemli bir yere sahip olması ve seyirci tarafından sevilmesi nedeniyle diziden ayrılması beklenmiyor.

Diriliş Ertuğrul 145.bölümde neler olacak?

Albastı'nın asıl kimliğini kardeş İlbilge Hatun'a açıklayan Ertuğrul beklediği desteği alacak. "Adaletin peşinde koşacak mısın?" diyen Ertuğrul "Kanı sana helaldir. Ölmeyi dahi göze alırım" cevabını İlbilge'den alır.

Tahminlere göre kısa süre içerisinde Albastı yakalanacak ve zafer Kayı Obası'nın olacak. Final bölümüne sayılı günler kala Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen savaş sahneleri yaşanmaya devam edecek.

Diriliş Ertuğrul yine zirvede

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizinin reyting sonuçları açıklandı.

Çarşamba akşamlarının lider dizisi “Diriliş Ertuğrul”, her bölüm sürpriz yenilenen kadrosu, konuk oyuncuları ve güçlenen konularıyla Türkiye ve dünyada izleyicisini arttırmaya devam ediyor.

Total’de 15.36, AB’de 16.16, ABC1’de 18,03 reyting alan dizi yine rakiplerine oranla iki kat daha çok izleniyor.

Diriliş Ertuğrul 144.bölüm reyting

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:17
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  9. İlker Aksum
  10. Hande Soral
  11. Didem Balçın
  12. Cengiz Coşkun
  13. Nurettin Sönmez
  14. Ali Ersan Duru
  15. Şafak Başkaya
  16. Ayberk Pekcan
  17. Kayra Şenocak
  18. Arif Diren
  19. Burçin Abdullah
  20. Orçun İynemli
  21. Emre Üçtepe
  22. Kerem Bekişoğlu
  23. Ali Buhara Mete

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