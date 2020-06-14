"Diriliş Ertuğrul" hayranı Bosnalı çocuğun tek hayali Söğüt'ü ziyaret etmek

SARAYBOSNA (AA) - LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'te yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin hayranı olan 10 yaşındaki Benjamin Prasovic, Ertuğrul Gazi ve arkadaşlarının Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan kabirlerini ziyaret etmenin hayalini kuruyor.

İki yıldır diziyi adeta soluksuz takip eden ve her bölümünü kaçırmadan izleyen "Küçük Ertuğrul", dizinin karakterleri gibi evde zırh ve deri kalpak giyiyor, takma saç ve sakal takıyor.

Prasovic, okuldan arta kalan vakitlerini ise üzerine "İYİ" yazdığı oyuncak kutusunda bulunan hançer, kılıç ve baltalarla oynayarak ve Türk tarihini yakından araştırarak geçirmekten büyük keyif alıyor.

AA muhabirine "Diriliş Ertuğrul" hayranlığını anlatan Prasovic, diziyi izlemeye babaannesi ve dedesiyle başladığını belirterek, "Evin üst katına oynamaya çıkardım. Sonra diziyi izlemeye başladım. Her geçen gün daha da ilgimi çekti. Sonraları her akşam oyun oynamaya değil, diziyi izlemeye çıktım." dedi.

Dizinin dönemin Müslümanlarını anlatmasının ilgisini çektiğini söyleyen Prasovic, "Dizide İslam için mücadele etmelerini çok sevdim. Daha sonra ben de Türk tarihini araştırmaya başladım. Ertuğrul Gazi ve arkadaşlarının Söğüt'teki kabirlerini ziyaret etmek en büyük hayalim." diye konuştu.

Prasovic, dizide sevdiği karakterler öldüğünde üzüntüden ağladığını dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan "Kuruluş Osman" dizisini de yakından takip ettiğini anlattı.

Türkçe öğrenmek istediğini belirten Prasovic, dizide sevdiği karakterlerle bağdaştırdığı oyuncak hançer, kılıç, kalkan ve baltalarla oynamayı çok sevdiğini söyledi.

- "Türkiye'ye gitmek oğlumun en büyük hayali"

Anne Belma Terovic Prasovic ise dizinin Bosna Hersek'te yayınlanmaya başlamasıyla oğlunun diziye büyük ilgi duyduğunu belirterek, "Benjamin ana karakter olan Ertuğrul'u o kadar çok sevdi ki onun gibi olmak istedi. Biz de ailesi olarak o döneme ait kıyafet ve oyuncak bulmak için elimizden geleni yaptık." dedi.

İstanbul'a gittiğinde oyuncak ahşap bir balta aldığını anlatan Belma Prasovic, "Birden tüm ilgi alanı Ertuğrul Gazi ve Türk tarihi oldu. Türkiye'ye gitmek oğlumun en büyük hayali. Ertuğrul'un yaşadığı Bilecik'i görmek, orada türbesini ziyaret etmek istiyor." diye konuştu.

Prasovic, oğlunun Türk tarihini yerinde görmek istediğini ifade ederek, Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'e İslam'ı getirdiğini de oğullarına anlattıklarını söyledi.

Baba Sead Prasovic de oğullarına deri kalpak yaptıklarını ve Ertuğrul'a benzemesi için takma sakal ve zırh aldıklarını dile getirerek, "Burada Türk bir aile tanıştım. Oğlum için orijinal kalpak sözü aldım. Onun gelmesini bekliyoruz." dedi.

Dizinin otantik ögeler barındırdığını ve ailecek izlemekten büyük keyif aldıklarını belirten Sead Prasovic, "Oğlum diziyle büyüdü diyebilirim. Dizinin tarih bütünlüğü oldukça ilgisini çekti. Ertuğrul'un hareketlerini, karakteristik yapısını kopyaladı diyebilirim." şeklinde konuştu.

- Dizinin başrol oyuncusu Düzyatan'la da tanıştı

"Küçük Ertuğrul", Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen dijital sohbetler programına konuk olan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la da tanışma fırsatı buldu.

Canlı yayına "Ertuğrul" kostümüyle katılan Benjamin ile sohbet eden Düzyatan, daha önce Bosna Hersek'e kısa film çekmek için geldiğini söyleyerek, "Küçük Ertuğrul"u sevimli ve tatlı bulduğunu kaydetti.

Düzyatan'ın YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in sorularını yanıtladığı canlı yayın, Bosna Hersek'te ilgiyle takip edildi.