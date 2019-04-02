Diriliş Ertuğrul bu hafta var mı? Fragman yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 142.bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 142.bölümü 03 Nisan çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? Dizi severlerin merak ettiği tanıtım yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 142.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Yarabbi beni ve neslimi dosdoğru yol üzre daim eyle. Bizi öyle güçlü öyle kavi kıl ki sırtını sıvazlamadığımız mazlum, başını eğdiremediğimiz zalim kalmasın" diyen Ertuğrul Bey yeni devletin temellerini oluşturuyor.

Diriliş Ertuğrul 142.bölüm fragmanında görüleceği üzere Ertuğrul bey rüya görür. Diriliş Osman'a geçiş yavaş yavaş başlıyor.

Tahminlere göre önümüzdeki bölümde Gündoğdu'nun eline af fermanı varacak ve Ertuğrul'a destek için obaya dönecektir. Ertuğrul Bey ve Gündoğdu beraber kaleye fetih edecek. Alıncan ve Albastının sonu yakın.

Gördüğü rüyada "Yarabbi beni ve neslimi dosdoğru yol üzre daim eyle. Bizi öyle güçlü öyle kavi kıl ki sırtını sıvazlamadığımız mazlum, başını eğdiremediğimiz zalim kalmasın" diyen Ertuğrul Bey yeni devletin temellerini atıyor.