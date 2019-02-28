Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm fragmanı izle | Diriliş Ertuğrul 137. son bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul 138.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Düvel-i Muazzama'nın kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul’da heyecan giderek artıyor. Ertuğrul’un yayınlanan son bölümde oğlunu kurtarıp Alıncak’a ders vermesi seyirci tarafından çok konuşuldu. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin 137. bölümünde neler oluyor? Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul 137. son bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul son bölümde, Alıncak'a ve Moğollar'a karşı büyük bir direniş başlatan Ertuğrul yanındaki düşmanı zangoçtan da şüphelenmeye başlıyor. Beybolat ve Sırma'nın tavırları Söğüt'ü yaşanmaz bir hale getiriyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul obasını basıp oğlunu kaçıran Alıncak'a büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Önce bir şaman tarafından zehirlenen oğlunu kurtarıyor sonra da yeni planları ile harekete geçiyor. Alıncak Ertuğrul'dan aldığı darbelerle deliye dönüyor. Beybolat yaşadığı güç zehirlenmesi ile yeni hatalara imza atıyor.

Kayı'lar saldırıya geçiyor

Ertuğrul, Bamsı, Turgut ve oğlu Osman’a gayelerinin Söğüt’le sınırlı olmadığını anlatıyor. Hedeflerinin garp olduğunu söylüyor. Kayı Obası yeni bir cenk başlıyor. Ertuğrul Alıncak’ın adamlarını bir bir temizliyor. Beybolat ve adamları da bu karşılaşmalardan nasibini alıyor.

Ertuğrul Osman'ı buluyor

Lefke kalesini almak isteyen Alıncak'a da Hülagü Han'ın ağzından sahte bir mektup yazarak, olası bir savaşı durduruyor. İşbirliği yapmak için Lefke kalesine gelen Alıncak Ertuğrul tarafından izleniyor. Alıncak’ın konuşmalarını dinleyen Ertuğrul burada Osman’ın yerini öğreniyor. Osman’ı bulmak için yola koyulan Ertuğrul oğlunun bir Şaman tarafından zehirlendiğini öğreniyor. Ancak Osman iyileşiyor ve sağ salim obasına dönüyor. Kayı Obası’nda büyük coşku ile karşılanan Osman Hayme Ana’ya sarılarak hasret gideriyor.

Diriliş Ertuğrul 137. bölümde neler oldu?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?

Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak? Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?

Diriliş Ertuğrul eski bölümlerde neler oldu

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Osman, Moğollar’ın elindedir. Moğolların amacı, Osman’ı mankurtlaştırıp kendilerine sadık yetiştirmek ve Ertuğrul’a karşı kullanmaktır. İttifak içinde olunan Lefke Kalesi Moğolları bertaraf etmek için önemlidir. Moğollar ise kaleyi yakıp yıkmak, zapt etmek için hazırlık içindedir.

Diriliş Ertuğrul'da hak ve batılın cenki başlıyor. Gözlerinde zalimlere ateş büyüten Ertuğrul, obaları ve ailesini kurtarmak için Dragan'a ittifak etme teklifinde bulunuyor. Her yeri yakıp yıkan Moğollar, Ertuğrul'un ailesine de zarar veriyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, Osman'ın kaçırılışı sonrası dişe diş, kana kan, intikam sözleri yükseliyor.

Moğollar çekirge sürüsü gibi istila eder obaları. Nicedir üzerine düştükleri dava tehlikededir. Ertuğrul, üzerlerine düştükleri davaya zeval gelmemesi, tufan gibi üzerlerine gitmek için uygun zamanı bekler.

Çarşamba akşamları izleyenleri TRT ekranlarına kilitleyen Diriliş Ertuğrul aksiyonu ve heyecanı doruğa çıkardı. Yayınlanan Diriliş Ertuğrul son bölümünde Ertuğrul Beybolat'ı zehirleyenin Dragos olduğunu anlıyor. Dragos'u korku sarıyor ve Ertuğrul'u öldürme planlarını hızlandırıyor.