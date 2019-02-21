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Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı izle

Asırlarca 3 kıtada adaletle hüküm süren Düvel-i Muazzama'nın kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 136. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çarşamba günleri izleyicisinin karşısına çıkan reyting rekortmeni dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da Moğollar tarafından kaçırılan Osman, Ertuğrul Bey'in yaptığı baskında zehirlenmiş halde kurtarıldı. Peki, Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

21 Şubat 2019 Perşembe 00:26
Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı izle

Asırlarca 3 kıtada adaletle hüküm süren Düvel-i Muazzama'nın kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 136. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çarşamba günleri izleyicisinin karşısına çıkan reyting rekortmeni dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da Moğollar tarafından kaçırılan Osman, Ertuğrul Bey'in yaptığı baskında zehirlenmiş halde kurtarıldı. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı ise yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

Diriliş Ertuğrul 136. bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta Kayı Obası'na düzenlenen baskında kaçırılan Osman, babası Ertuğrul tarafından kurtarılacaktır. Şaman tarafından zehirlenmiş halde bulunan Osman'ı yeniden hayata dönecek midir?

Moğolların komutanı Alıncak, Ertuğrul'a ait olan toprakları ele geçirmenin en önemli yollarından bir tanesinin de dinlerine olan bağlıkları sarsmak olduğunu dile getirir. Bu doğrultuda yapacakları ilk hamle ise herkesi tedirgin eder. 

Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler oldu?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?

Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak? Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?

Diriliş Ertuğrul dizisi konusu 

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:26
  1. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı
  2. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
  3. Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı
  4. Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı
  5. Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı izle
  6. Diriliş Ertuğrul 136. bölümde neler oldu?
  7. Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?
  8. Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler oldu?
  9. Diriliş Ertuğrul dizisi konusu

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