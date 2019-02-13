Diriliş Ertuğrul 136.bölüm fragmanı | Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul 136.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul izleyici son bölümde ekrana kilitlendi. Diriliş Ertuğrul TRT1’de yayınlanıyor. Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisi 135.bölümü yayınlanıyor. Her çarşamba yeni bölümleriyle ekrana gelen ekranların reyting birincisi Diriliş Ertuğrul 135.bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Diriliş Ertuğrul 20 Şubat'ta yayınlanacak olan 136. yeni bölüm fragmanı ise son bölümün ardından yayına girmesi bekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul 135. son bölümünde neler oldu? İşte yanıtı...

Diriliş Ertuğrul son bölümde Moğollar Kayı Obası'nı bastı. Artuk Bey, Beybolat'ı iyileştirdi. Üstelik biri tarafından zehirlendiği de anlaşıldı. Ertuğrul Bey bunu yapanın Dragos olduğunu anladı. Yeni bölüm fragmanında ise Ertuğrul, Osman için harekete geçiyor. Osman ise büyük baskı altında...

Diriliş Ertuğrul 135. bölümde neler oldu?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?



Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak? Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?

Osman Gazi'ye oynamaya hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor. Haftanın üç günü eğitim gören Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen Özçivit, ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak. Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan yapım için Özçivit, nisandan itibaren role inandırıcılık katmak için kabuğuna çekilecek.

Kaan Taşaner (Gündoğdu) Diriliş Ertuğrul'a geri dönüyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin Gündoğdu’su Kaan Taşaner, diziye dönüş sinyali verdi. Kaan Taşaner, senaryo gereğid diziden ayrılmıştı. Peki, Kaan Taşaner (Gündoğdu) Diriliş Ertuğrul'a geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet eden Kaan Taşaner, “Bildiğiniz gibi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden ayrılmıştım, tekrar dönüş yapabilirim. Şu an net bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, bakalım bekleyip göreceğiz” dedi. Yakışıklı oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı | Diriliş Ertuğrul 134. bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler olacak? İşte 134. bölüm 2. fragmanı