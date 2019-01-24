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Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Ertuğrul Bey'e suikast düzenleniyor

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul"'in 30 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü 133.bölümünde neler olacak? Dragos ve adamları Ertuğrul Bey'i öldürecek mi? Ertuğrul Bey kaleye saldıracak mı? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

24 Ocak 2019 Perşembe 12:14

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul"'in 30 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü 133.bölümünde neler olacak? Dragos ve adamları Ertuğrul Bey'i öldürecek mi? Ertuğrul Bey kaleye saldıracak mı? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

Diriliş Ertuğrul 133. bölüm: Zehir Dragos'u ele verecek mi?

Yolundaki ilerleyişine türlü sıkıntılara rağmen eğilmeden devam eden oba beyi, Dragos'un korkulu rüyası olmuştur. Birçok kez suikast girişiminde bulunduğu Ertuğrul Bey'i öldüremeyen Dragos, bu kez zehirle çözüm bulmaya hazırlanmıştır. Ancak zehir, bir başkası tarafından içilince, Dragos'u deşifre olma korkusu sarmıştır. 

Diriliş Ertuğrul 132. bölümde neler yaşandı?

Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?

Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:14
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