Direnişin füzelerini engelleyemeyen işgal rejimine ABD'den destek
Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ı telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyonist işgal rejimine yönelik füze saldırısının durdurulmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü.
Görüşmede Blinken, siyonist işgal rejiminin saldırılarını görmezden gelerek, Filistin direnişini kınayarak, saldırılarının bir an önce durdurulmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanıyla görüşen Abbas ise işgalci siyonistlerin bir an önce Filistin halkına karşı saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.
Siyonist işgal rejiminin saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk, 6'sı kadın biri yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehid olurken, 388 kişi de yaralandı.