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Dünya Direnişin ateşlediği füzelerin İsrail askeri üzerindeki etkisi!
Dünya

Direnişin ateşlediği füzelerin İsrail askeri üzerindeki etkisi!

Hamas tarafından ateşlenen füzelerden saklanmak için kendini yere atan işgalci İsrail askerlerinin görüntüsü sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:39:00 -
Direnişin ateşlediği füzelerin İsrail askeri üzerindeki etkisi!

İslami Direniş Hareketi (Hamas) tarafından ateşlenen füzelerden saklanan İsrail askerlerinin görüntüsü sosyal medyada dalga konusu oldu.

İsrail Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalıyor

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde sivil yerlerşim yerlerini hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

Medya binasını, hastaneleri, huzurevini, yerleşim yerlerini, tarım arazilerini hedef alan İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Hamas da 'nefs-i müdafaa' ile karşılık veriyor.

Hamas'ın fırlattığı füzelerin, silahsız sivillere zorbalık yapan İsrail askeri üzerindeki etkisi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Filistin'de neler yaşandı?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

 

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