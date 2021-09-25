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Siyaset Direnişin 754'üncü gününde çağrı yaptılar
Siyaset

Direnişin 754'üncü gününde çağrı yaptılar

Diyarbakır'da eyleme başlayan Mehmet Kara, PKK'dan babasını bırakmasını istedi. Ömer Tokay ise 10 yıl önce kaçırılan oğluna, "Geri dön" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 15:09:00 -

754 gündür aynı yerdeler... Yıllar önce kaybolan çocuklarını bekliyorlar. Diyarbakır Hdp il binası önündeki eyleme bir aile daha katıldı, babası için nöbete başlayan Mehmet Kara, HDP ve PKK’dan babasını istedi.

Nöbete devam eden babalardan Ömer Tokay da 10 yıl önce kaçırılan oğluna seslendi.

Oğlunu teröre kurban vermek istemeyen anne Hacire Akar’ın mücadelesini örnek alarak başlatılan ve 3 Eylül 2019’dan bu yana devam eden oturma eyleminde şimdiye kadar 30’dan fazla aile mutluluğu yaşadı.

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