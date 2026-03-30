Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dirençli tansiyonun gizli nedeni: Gözden kaçan faktör kalp riskini artırıyor

Tedaviye dirençli yüksek tansiyonun arkasında stres hormonu ‘kortizol fazlalığı’ olabileceği ortaya çıktı.

Araştırmalarda, tedaviye rağmen düşmeyen yüksek tansiyonun arkasında gözden kaçan bir neden olabileceği aktarıldı.

Bilim insanlarının, bu hastaların yaklaşık yüzde 27’sinde ‘kortizol fazlalığı’ tespit ettiğini belirttiği ifade edildi. Bu hormonun uzun süre yüksek kalmasının, vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Uzmanlara göre, ‘stres hormonu’ olarak bilinen kortizol, normalde vücudun dengesini koruyor. Ancak seviyenin sürekli yüksek olması durumunda tansiyonun düşmesini zorlaştırdığı aktarıldı.

Bu durumun, özellikle birden fazla ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu kontrol altına alınamayan hastalarda daha sık görüldüğü belirtildi.

Araştırmacıların, bu bulgunun kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini de artırabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

ABD’de yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, 1000’den fazla hasta incelendi ve önemli sonuçlara ulaşıldı.

Katılımcıların yaklaşık üçte birine yakınında kortizol yüksekliği tespit edilirken, bazı hastalarda buna ek olarak başka hormon dengesizliklerinin de bulunduğu belirtildi.

Bu bulgunun, yüksek tansiyon tedavisinde yeni bir yaklaşımın önünü açabileceği ifade edildi.

Uzmanların, özellikle tedaviye dirençli tansiyon hastalarında kortizol seviyesinin ölçülmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Bir uzmanın, "Bu oran, doktorların şimdiye kadar düşündüğünden çok daha yüksek" dediği belirtildi.

Ayrıca, kortizol seviyesini hedef alan tedavilerin, gelecekte bu hastalar için yeni bir çözüm sunabileceği ifade edildi.

Araştırma, Texas A&M University öncülüğünde ve Mount Sinai Health System katkısıyla yürütüldü.

