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Ekonomi Direnç ve destek noktasına dikkat! Altın fiyatında takip mesafesi
Ekonomi

Direnç ve destek noktasına dikkat! Altın fiyatında takip mesafesi

Yeniakit Publisher
2024-01-15 10:55:00 -
Direnç ve destek noktasına dikkat! Altın fiyatında takip mesafesi

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması kurda ve ons altında yatay fiyatlama gerçekleşmesine neden olabilir.

Ons altında perşembe günü beklentilerden yüksek açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında cuma günü ÜFE verisi beklentileri karşılamadı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ve %3,95 seviyesine kadar gerçekleşen fiyatlamanın etkisi ile 2060 dolar seviyesine kadar yükseliş gerçekleşti.

Direnç bölgeleri

Ahlatçı Yatırım analiszine göre; teknik olarak İlk destek noktası 2050 dolar takip edilirken bu seviye altında 2045 ve 2030 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2050 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 2060 dolar ile 2070 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Gram altındaki tablo

Gram altında geçtiğimiz Cuma günü beklentilerin altında gerçekleşen ABD ÜFE verisi sonrasında kurda 30,00TL üzerinde kalıcılık yaşanırken gelen ons altın yükselişi 1995 ana direnç seviyesine kadar yükselişi beraberinde getirdi. Bugün ABD piyasalarının kapalı olması kurda ve ons altında yatay fiyatlama gerçekleşmesine neden olabilir.
Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1990TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1995TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1980TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1970TL ve 1960TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

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