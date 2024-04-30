Direksiyonda alkollü yakalanan genç şuursuz sözleriyle gündem oldu!
Aksaray’da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.
25 yaşındaki R.A. yapılan alkol muayenesinde 0.73 promil alkollü çıktı.
Alkollü genç, cezadan kurtulmak için polislere uzun süre dil döktü. Ceza işlemlerinin yapıldığı esnada gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsun?” sorusuna şuursuzca şöyle cevap verdi:
“Aslında alkollü araba değil de keşke açmasaydım 1 şişe abi”
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreliğine el konuldu.
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