Direksiyon hâkimiyetini kaybedince olanlar oldu
Batman merkeze bağlı Balpınar istikametinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Batman merkeze bağlı Balpınar istikametinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi Balpınar Beldesine giden yol istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Batman merkezden Balpınar Beldesi istikametine giden 80 ADN 696 plakalı otomobil seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada ismi öğrenilmeyen sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 1 kişi daha yaralanırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İLKHA)