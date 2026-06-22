Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Amasya dönüşü Bursa’da feci kaza!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amasya'dan Bursa'ya dönen bir aile, İzmir Yolu Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpıp refüjü aşarak aydınlatma direğine saplandığı feci kazada, araçta bulunan karı-koca yaralandı.
Amasya’dan Bursa’ya gelen aile, iddiaya göre sürücüsünün seyir halinde uyuması sonucu kaza yaptı. Yaşanan kazada karı-koca yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. (58) idaresindeki 16 ABT 242 plakalı aracıyla Amasya ilinden döndüğü sırada direksiyon başında uyuyakaldı. Sağ şeritte seyir halinde olan 11 ABY 750 plakalı kamyonete çarpan otomobil, refüjü aşarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Uyuyakalan otomobil sürücüsü Ömer A. ile Döndü A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.