  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı Kılıçdaroğlu Sözcü TV’de üçünü de rezil etti! Karahasanoğlu yazdı Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı! Maalesef aralarında Türkler de var CHP’li belediyelerin kültür sanat aşkı tamamen “duygusal”! Festival adı altında yine alkol yine kavga CHP’de trol depremi: 34 bin trol hesap mercek altında Akın Gürlek açıkladı: Aysel cinayete kurban gitti Pasifik'te Narko Operasyonu: En Az 2 Ölü Arakçi'den ABD müzakereleri açıklaması: "İlk gerçek sınav Lübnan" ABD-İran müzakerelerinde ilk tur tamamlandı: 60 gün içinde nihai anlaşma hedefi 22 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Yerel Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Amasya dönüşü Bursa’da feci kaza!
Yerel

Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Amasya dönüşü Bursa’da feci kaza!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Direksiyon başında uyuyan sürücü dehşet saçtı! Amasya dönüşü Bursa’da feci kaza!

Amasya'dan Bursa'ya dönen bir aile, İzmir Yolu Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpıp refüjü aşarak aydınlatma direğine saplandığı feci kazada, araçta bulunan karı-koca yaralandı.

Amasya’dan Bursa’ya gelen aile, iddiaya göre sürücüsünün seyir halinde uyuması sonucu kaza yaptı. Yaşanan kazada karı-koca yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. (58) idaresindeki 16 ABT 242 plakalı aracıyla Amasya ilinden döndüğü sırada direksiyon başında uyuyakaldı. Sağ şeritte seyir halinde olan 11 ABY 750 plakalı kamyonete çarpan otomobil, refüjü aşarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Uyuyakalan otomobil sürücüsü Ömer A. ile Döndü A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Onca kazaya rağmen akıllanmadılar
Onca kazaya rağmen akıllanmadılar

Yerel

Onca kazaya rağmen akıllanmadılar

YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti
YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti

Gündem

YKS yolunda feci kaza! Sınava yetişmek isterken hayatını kaybetti

‘Somut bir kazanımımız yok’ Eski Mossad’çıdan İran itirafı
‘Somut bir kazanımımız yok’ Eski Mossad’çıdan İran itirafı

Gündem

‘Somut bir kazanımımız yok’ Eski Mossad’çıdan İran itirafı

"O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı
"O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı

Dünya

"O, harika bir şekilde kazandı" dedi ama… Seçimi Trump kazandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23