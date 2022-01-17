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Yaşam Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
Yaşam

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Arnavutköy’de seyir halindeyken kalp krizi geçiren şoförün kontrolünden çıkan kamyoneti çayırlık alana devrildi. Kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 18:18:00 - 2022-01-17 18:22:49
Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Arnavutköy’de direksiyon başındayken kalp krizi geçiren şoförün kontrolünden çıkan kamyonet çayırlık alana devrildi. Devrilen kamyonette bulunan kamyonet şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Yassıören Akpınar Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 TAP 44 plakalı kamyonetin şoföre Mehmet Akgül, Esenyurt’tan plastik ürünleri yükledikten sonra yola çıktı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Şoför Mehmet Algül, Hadımköy Caddesi üzerinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği kamyonet çayırlık alana devrildi. Algül, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Algül’ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

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