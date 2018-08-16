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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, son hamlesi herkesin hayatını kurtardı

Antalya'da yaklaşık 50 kişinin bulunduğu halk otobüsü şoförü, direksiyon başında fenalaşınca merkezi arayıp durumu bildirerek, "Arkadaşlar ben çok kötü oldum, gözüm kararmaya başladı. Araç istedim, bu aracı burada durduruyorum. Gelen araca binersiniz, kimseyi riske atamam ambulans gelecek" diyerek otobüsü sağa çekti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:27
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, son hamlesi herkesin hayatını kurtardı

Belediye otobüsünde yaşanan olay geçtiğimiz 10 Ağustos sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde meydana geldi.. 

Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan İsmail Atladı (47), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kendini kötü hisseden sürücü önce merkezini arayıp durumu anlattı ve araç istedi. Bir süre daha yoluna devam eden sürücü ağrıları artınca, "Arkadaşlar ben çok kötü oldum, gözüm kararmaya başladı. Araç istedim, bu aracı burada durduruyorum. Gelen araca binersiniz, kimseyi riske atamam ambulans gelecek" diyerek otobüsü sağa çekti.

YOLCULARDAN YARDIM İSTEDİ

Yolculardan yardım isteyen Atladı'nın imdadına aralarında bir hemşirenin de bulunduğu yolcular yetişti. Bir süre yerinden kalkamayan sürücü telefonla ikinci kez merkeziyle görüşüp durumu anlattı. Ambulans ve araç gelinceye kadar yolcuların yardımcı olduğu, yakasını açıp yüzünü suyla yıkadığı şoförün nabzı da otobüste bulunan ve hemşire olan bir yolcu tarafından kontrol edildi. Hemşire, ambulans gelinceye kadar sürücünün başından ayrılmadı. Acı çektiği her halinden belli olan otobüs şoförü, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Otobüs, gelen yeni şoför tarafından bulunduğu yerden alınırken yolcular da başka bir otobüsle yollarına devam etti.

TABURCU OLDU ŞOFÖRLÜĞÜ BIRAKTI

Taburcu edilen Atladı, yaşadığı olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Bundan sonra otobüs şoförlüğü yapmayacağını ve emekli olacağını ifade eden İsmail Atladı, “Cuma günü Organize Sanayi Kavşağından yolcu almaya başladım. Yeniköy’ün içinde geldiğimde göğsümde yanma başladı. Ben de merkezimi aradım ve ne yapmam gerektiğini sordum. Onlar da bana otobüsü sağa çekip 112’yi aramamı söylediler. Yanmam biraz geçti gibi oldu, ben de biraz daha gittim. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yolculardan yardım istedim onlar da gerekeni yaptı. Hemşire olan ilk yardımda bulundu, şoför olan otobüsü park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Kimsenin kurtulma imkanı olmazdı. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı. Yolcular biraz paniklemişti. Otobüs şoförleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık sağlık kontrolünden geçiriliyor" dedi.

'YOLCULARI VE KENDİNİ KURTARMIŞ OLDU'

OFM hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, İsmail Atladı'nın büyük bir olayın kıyısından döndüğünü belirterek, “İsmail bey uzun yol kaptanı. Yoldayken ağrılarını hissetmiş. Eğer '5 kilometrelik yolum kaldı, devam edeyim' demiş olsaydı yolcuların canını riske atabilirdi. Bilinçli davranış, yolcular ve kendi canını kurtarmış oldu." dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:27
  1. Antalya
  2. direksiyon başında kalp krizi

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