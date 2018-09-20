Direkleri geçemeyen Akhisar, Avrupa'daki ilk maçını kaybetti
Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, kendi evinde konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 yenildi.20 Eylül 2018 Perşembe 22:57
Akhisarspor - Krasnodar maçında kazanan, 1-0'lık skorla Krasnodar oldu. UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçı, Akhisar Stadında oynandı.
Rus ekibi Krasnodar'a galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Claesson ile geldi.
DİREKLERE TAKILDI
Temsilcimiz Akhisarspor'un 3 topu direkten döndü.
Avrupa'da ilk maçına çıkan temsilcimiz Akhisarspor, gruptaki 2. maçında 4 Ekim'de deplasmanda Standart Liege ile karşılaşacakken, Krasnodar ise evinde Sevilla'yı konuk edecek.
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