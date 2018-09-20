Direkleri geçemeyen Akhisar, Avrupa'daki ilk maçını kaybetti

Akhisarspor - Krasnodar maçında kazanan, 1-0'lık skorla Krasnodar oldu. UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçı, Akhisar Stadında oynandı.

Rus ekibi Krasnodar'a galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Claesson ile geldi.

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Temsilcimiz Akhisarspor'un 3 topu direkten döndü.

Avrupa'da ilk maçına çıkan temsilcimiz Akhisarspor, gruptaki 2. maçında 4 Ekim'de deplasmanda Standart Liege ile karşılaşacakken, Krasnodar ise evinde Sevilla'yı konuk edecek.