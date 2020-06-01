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Aktüel

Direkhane esnafından teşekkür pankartı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’nin asfaltlama çalışması yaparak yıllar sonra kullanışlı yola kavuşturduğu Keresteciler ve Direkçiler bölgesi esnafı, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu için teşekkür pankartı astı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:52:03 -
Direkhane esnafından teşekkür pankartı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’nin asfaltlama çalışması yaparak yıllar sonra kullanışlı yola kavuşturduğu Keresteciler ve Direkçiler bölgesi esnafı, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu için teşekkür pankartı astı.


Diyarbakır’da AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetler toplumun değişik kesimlerinden ve vatandaşlardan takdir kazanmaya devam ediyor. Belediyenin bazalt taşından ürettiği kaliteli ve uzun ömürlü asfalt ile uzun yıllardır asfaltlanmayan bölgelerde asfaltlama çalışması yaparak yolları kullanışlı hale getirmesi hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Keresteciler ve Direkçiler Odası Başkanı Abdullatif Aykul, uzun yıllar sonra ilk kez bölgelerinde bu kadar önemli hizmete şahit olduklarına dikkat çekerek Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu için teşekkür pankartı astı.

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