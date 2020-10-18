  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Direğe çarptı, kağıt gibi katlandı
Yerel

Direğe çarptı, kağıt gibi katlandı

Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan araç ikiye katlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:06:00 -
Direğe çarptı, kağıt gibi katlandı

Kayseri - Hacılar yolu Eğribucak mevkiinde meydana gelen kazada D.N. (49) idaresindeki 40 DF 067 plakalı Fiat marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Direğe çarparak kağıt gibi ortadan ikiye katlanan otomobil daha sonrasında alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilde meydana gelen yangın söndürülürken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde D.N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Otomobil sürücüsünün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?
Siyaset

Abdullah Gül siyasete geri mi dönüyor?

Gazeteci Murat Sabuncu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yoğun bir çalışma temposunda olduğunu söyledi.
İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar
Gündem

İmamoğlu'na boykot! Katılmayacaklar

Sisteme dahil etmek istediği 6 bin yeni ticari taksi için tüm kapıları zorlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, taksicileri ikna etmek için bir defa ..
Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu
Medya

Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu

Devlet düşmanlığı yapan Halk TV'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Veysi Dündar FETÖ propagandası yapa..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay