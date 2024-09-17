Direğe çarpan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Sürücü, kazayı büyük bir şans eseri yara almadan atlattı. Kaza, Kötekli Kavşağı’nda meydana geldi ve 48 M 1140 plakalı araç Marmaris istikametinden Menteşe yönüne seyir halindeyken meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı ve takla attı.

Ancak sürücü, kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiğin güvenli şekilde ilerlemesini sağlarken, sağlık ekipleri de sürücünün sağlık durumunu kontrol etti ve yara olmadığını tespit etti. Kaza nedeniyle Kötekli Kavşağı’nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.