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Yerel Direğe çarpan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
Yerel

Direğe çarpan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 23:24:00 -
Direğe çarpan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı ve takla attı.

Sürücü, kazayı büyük bir şans eseri yara almadan atlattı. Kaza, Kötekli Kavşağı’nda meydana geldi ve 48 M 1140 plakalı araç Marmaris istikametinden Menteşe yönüne seyir halindeyken meydana geldi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı ve takla attı.

Ancak sürücü, kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiğin güvenli şekilde ilerlemesini sağlarken, sağlık ekipleri de sürücünün sağlık durumunu kontrol etti ve yara olmadığını tespit etti. Kaza nedeniyle Kötekli Kavşağı’nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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