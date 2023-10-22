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Aktüel Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye ayrıldı! Ölü ve yaralı var
Aktüel

Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye ayrıldı! Ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:48:00 -
Direğe çarpan otomobil ortadan ikiye ayrıldı! Ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil direğe çarpıp ikiye ayrıldı, içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Emirli Mahallesi yolunda R.K. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Ortadan ikiye ayrılan araçtaki R.K. ve R.B. (22) bulundukları yerde sıkıştı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybederken, hayati tehlikesi devam eden R.K. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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