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Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar! 'Çingene Kızı' Gaziantep’e ulaştı

1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin 12 kayıp parçası Gaziantep'e ulaştı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:37
Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar! 'Çingene Kızı' Gaziantep’e ulaştı

Zeugma Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçırılan 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra dün Türkiye'ye getirilmişti.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 adet parçası THY'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla dün akşam saat 17.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Özel kargo paletlerine hassas bir şekilde uçağın kargo bölümüne yüklenen kayıp parçalar, Atatürk Havalimanı'nda THY personeli tarafından da büyük bir titizlik içinde indirildi.

Çingene Kızı'nın parçaları daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ne gönderilmek üzere THY'nin İstanbul - Gaziantep seferini yapacak uçağına taşındı.

Yıllar sonra ait olduğu yerde sergilenecek!

Çingene Kızı mozağinin parçaları, son yolculuğunu ise bugün THY'nin İstanbul - Gaziantep uçağıyla, yıllar sonra ait olduğu Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmek üzere Nizip'e gönderildi.

1960'lı yıllarda kaçırılmıştı

1960'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp 12 parçası'nın Türkiye'ye getirilmesi için bakanlık ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında 6 ay önce protokol imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:37
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. çingene kızı
  4. Zeugma Antik Kenti
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı

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