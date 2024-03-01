Diplomasinin kalbi Antalya'da atacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF), bugün başlıyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, foruma 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı iştirak edecek.

"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla düzenlenecek forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılacak. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın forum kapsamında birçok ikili görüşme yapmayı bekleniyor.

52 PANEL YAPILACAK

Bu yıl forumda 1-3 Mart'ta 52 panel gerçekleştirilecek. Sadece diplomatların ve siyasilerin yer almayacağı, öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da görüşlerini dile getireceği ADF'de çok sayıda sergi düzenlenecek.

Forumda Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan "Türkiye Yüzyılı" sergisi açılacak. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin bir bölümüne de forumda yer verilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açılış oturumunda Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusya çeviri desteği sağlanacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 21. yüzyılda daha da kurumsallaşmasına, ileriye götürülmesine ve teşkilat bünyesinde işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine dair konular, bakanlar seviyesinde tartışılacak. TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da panele katılım sağlayacak. Sadece bölgesel meselelerin ele alınmadığı, ekonomik işbirliği fırsatlarının da görüşüleceği "Avrasya" konulu panelde de bölgesel kuruluşların başkanları, bazı ülke temsilcileri "bağlantısallık" konusunu görüşecek.

LİDERLER BELEK'TE KONAKLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Ortadoğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konularla iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin ele alınacağı forumda, "Gazze" de konuşulacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kadın, Barış ve Güvenlik" üzerine yüksek düzeyli oturum da gerçekleştirilecek. Forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

GAZZE TEMAS GRUBU FİLİSTİN İÇİN DEVREDE

Ev sahipliğini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı "Gazze Temas Grubu" panelinde Filistin meselesi ve Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için girişimler, çabalar yeniden gündeme getirilecek ve görüş alışverişinde bulunulacak. Temas Grubu üyeleri arasında düzenlenecek panele Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Filistin, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor. "Ortadoğu'da Barışın Kalıcı Yapı Taşları" başlıklı panelde de Gazze'de son dönemde yaşananlar ele alınacak. Katılımcıların arasında Lübnan ve Filistin dışişleri bakanları, Bahreyn Dışişleri Bakan Yardımcısı, Arap Ligi Genel Sekreter Yardımcısı da bulunacak. Türkiye'nin Filistin meselesinin kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasındaki "garantörlük" modeli de yuvarlak masada akademisyenlerce ele alınacak.