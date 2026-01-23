Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri, ilk kez yapılacak üçlü görüşme kapsamında güvenlik konularını görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta toprak meselesinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde bugün ve yarın yapılacak ABD-Ukrayna-Rusya arasındaki üçlü görüşmelerde ele alınacağını söyledi. "Donbas meselesi anahtar konu. Üç tarafın bunu Abu Dabi’de bugün ve yarın nasıl gördüğü tartışılacak" diyen Zelenskiy, Kiev için ABD güvenlik garantileriyle ilgili bir anlaşmanın hazır olduğunu ve imzalanması için sadece Trump’tan belirli bir tarih ve yer beklediğini sözlerine ekledi.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması

Moskova’nın dondurulmuş varlıklarının Rus topraklarındaki yeniden inşanın finanse edilmesinde kullanılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenskiy, Rusların kendi bölgelerini yeniden inşa etmek için paranın kullanılmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi. Zelenskiy, "Elbette varlıkların Ukrayna için kullanılmasını savunacağız ve tüm dondurulmuş varlıkların Ukrayna tarafından kullanılması konusunda bu tamamen adil" dedi.

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi’de bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Uşakov, açıklamasında Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin güvenlik konularını görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bir araya geleceğini açıkladı. Müzakere grubunun oluşturulduğunu kaydeden Uşakov, "Heyetimiz önümüzdeki birkaç saat içinde BAE’ye uçuyor. Heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık edecek" dedi. Uşakov, Putin’in özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile Witkoff’un Abu Dabi’de ayrıca görüşme gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

İlk kez gerçekleştirilecek olacak üçlü görüşmenin akşam saatlerinde başlaması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.