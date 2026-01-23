  • İSTANBUL
Epsten’in adasını aratmıyor! Ekrem’in tecavüz kreşleri kapatılsın

Yolsuzluk, rüşvet tutuklusu CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “prestij projem” dediği kreşlerde, çocukların şiddete ve cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı

HABER MERKEZİ

Rüşvet ve casusluktan tutuklu CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kiralık jetinde yaşanan rezaletler gündemdeki yerini korurken, İmamoğlu’nun “prestij projem” dediği İBB’ye ait kreşlerde 3 yaşındaki çocuğa işkence ve istismar iddiası infiale sebep oldu. İBB’ye bağlı Eyüpsultan’daki Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi’nde görevli yandaş öğretmenlerin, minik çocuklara zorla makyaj yaptığı ve kıyafetler giydirerek taciz etmesi, Amerika’yı derinden sarsan “ Epstein Adası” pedofili skandalını hatırlattı. Yaşanan skandalın ardından açıklama yapan CHP’li İBB yönetimi, “Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” şeklinde pişkin ifadeler kullandı. İBB’ye ait bir kreşte çocukların istismara maruz kalmasını Akit’e değerlendiren uzmanlar ise “Siyasi bir proje olarak devreye sokulan ve kimler tarafından denetlendiği net olmayan bu tür yerlerin kapatılması gerektiğini vurguladı.

 

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Diğer yandan İstanbul Valiliği, İBB’ye bağlı olarak Eyüpsultan’da faaliyet gösteren bir kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Valilik yaptığı açıklamada, “Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

DEVLET ACİLEN GEREĞİNİ YAPMALI!

 

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Milli Strateji Platformu Başkanı yazar Gazeteci Özlem Doğan ise şunları söyledi: “CHP’li İBB’ye ait olan Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Merkezi’nde ortaya çıkan skandal beni çok üzdü fakat şaşırtmadı. Zira CHP ile LGBT’nin iş birliği her platformda sürüyor. Daha rahat hareket edebilmeleri için Kent Konseyi’ne bir LGBT derneğini yürütme kurulu üyesi olarak alan CHP’li yönetim, daha önce de CHP’li Beyoğlu belediyesi vasıtasıyla anaokullarında koordinatör olarak LGBT misyoneri Kerem Kitay’ı görevlendirmişti. Sapkın zihniyetin en büyük temsilcisi olan bir partinin yönettiği kreş ve çocuk merkezlerinde kimler çalışıyor, LGBT eğitmenleri bu merkezlerde nasıl bir çalışma yürütüyor belirsiz, devlet acilen bu kreş ve benzeri merkezlere el koymalı!”

