Dev kış fırtınası vuruyor: Milyonlarca kişi için alarm verildi

ABD’yi etkisi altına alması beklenen dev kış fırtınası, Texas’tan Kuzeydoğu’ya uzanan binlerce kilometrelik hatta yoğun kar, yıkıcı buzlanma ve ciddi ulaşım aksamalarına yol açarken milyonlarca kişiyi alarma geçirdi.

ABD, son yılların en geniş alanlı kış fırtınalarından biriyle karşı karşıya. Bugün başlaması beklenen ve pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek fırtınanın, Texas’tan Kuzeydoğu’ya uzanan yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik bir hatta yoğun kar ve yıkıcı buzlanmaya yol açması bekleniyor.

Yetkililere göre fırtına sona erdiğinde bazı bölgelerde 30 santimetreden fazla kar, güney eyaletlerinde ise ciddi boyutta buzlanma görülebilir. Şu ana kadar en az 10 eyalette olağanüstü hal ilan edildi, cumartesi günü için planlanan bin 300’den fazla uçuş iptal edildi.

KAR, BUZ VE ULAŞIM FELCİ

New York ve Philadelphia gibi büyük kuzeydoğu kentleri, son dört yılın en yoğun kar yağışını yaşayabilir. Güney eyaletlerinde ise özellikle buzlanma nedeniyle yolların kapanması ve elektrik kesintileri en büyük risk olarak öne çıkıyor.

ABD genelinde 160 milyondan fazla kişi, iki düzineden fazla eyalette kış fırtınası uyarısı yapılıyor. Yetkililer, karayollarında ve havalimanlarında ciddi ulaşım aksamaları ile özellikle güneyde uzun süreli elektrik kesintileri bekliyor.

AŞIRI SOĞUK DURUMU AĞIRLAŞTIRACAK

Fırtınayı besleyen Arktik kökenli aşırı soğuk hava, kar ve buzun yollarda daha hızlı birikmesine neden olacak. Bu durum, yolların temizlenmesini zorlaştırırken, elektrik kesintisi yaşayan bölgelerde günlerce sürebilecek ısınma sorunlarına yol açabilir.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte, özellikle Orta Batı ve Ovalar bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 30 derece altına düşmesi bekleniyor. Bazı şehirlerde günlük sıcaklık rekorlarının kırılması olası.

EYALETLER TEYAKKUZDA

Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia’da olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet yönetimleri, yol tuzlama çalışmalarını hızlandırırken Ulusal Muhafız birlikleri de teyakkuzda.

Yetkililer halka, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, gıda ve yakıt stoklarını tamamlamaları ve olası uzun süreli elektrik kesintilerine hazırlıklı olmaları çağrısında bulunuyor.

