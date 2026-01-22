  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan’dan Türklere baskı: Asimilasyon zorbalığı Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık! ‘Hırsızın elini sıkmam’ sözümün arkasındayım! Özgür Özel 'yalan' dedi, Enver Aysever kapak yaptı Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi! YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti Bursa’da akılalmaz olay! Altın yüklü zırhlı araç takla attı: Milyonluk külçeler yollara saçıldı! CHP’li Eyüp Sultan Belediyesi yemeği de servisi de kesti YPG/SDG’den uşaklık itirafı: “İsrail’i son ana kadar bekledik” itirafı Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı gerçekleşirse ne olur? Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi!
Ekonomi Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi
Ekonomi

Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında ödenecek tutarların hesaplara ne zaman yatacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2026 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılına ait ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı ödemesi yapılacak. Aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye ise toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödenecek. Ayrıca harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 hak sahibine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme gerçekleştirilecek.

 

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ödemelerin 23 Ocak tarihinde vatandaşların aylık aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacağı belirtildi.

Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek
Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek

Ekonomi

Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu
Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Gündem

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseliyor
En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseliyor

Ekonomi

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseliyor

76 yaşındaki teyzeye emekli maaşını vermediler... Sebebine inanamayacaksınız
76 yaşındaki teyzeye emekli maaşını vermediler... Sebebine inanamayacaksınız

Gündem

76 yaşındaki teyzeye emekli maaşını vermediler... Sebebine inanamayacaksınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23