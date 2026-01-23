  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Acun'un kankası gözaltına alınmıştı! Esat Yontunç hakkındaki kararda flaş detay

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Acun'un kankası gözaltına alınmıştı! Esat Yontunç hakkındaki kararda flaş detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında, magazin ve televizyon dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç’un durumu netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yontunç, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

 

Savcılıkta ifade veren Yontunç, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Yontunç hakkında, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

