Emniyet teşkilatında yeni dönem! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik atama kararı yayımlandı. Karara göre; Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürü oldu. Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

"ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen Emniyet Müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Aziz Milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.