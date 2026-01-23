Özel yalan makinası

Sebahattin Ayan İstanbul

Kirli ittifaklarla, delege pazarlıklarıyla CHP’nin başına geçen ve başkanlığının ilk gününden beri yalanları peşi sıra söyleyen Özgür Özel, yalanda selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile geçti. Adeta yalan makinesi gibi peşi sıra iftiralarını sıralayan Özgür Özel ne dediyse asparagas çıktı. Daha önce partisini grup toplantısında İBB soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkından yat ile gezdiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gün Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, gazeteci Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi ziyareti sırasında söylediği “Ben hırsızın elini sıkmam” sözlerinin gerçek olmadığı iddiası da yalan çıktı. Özel, “Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil” dedi. Diğer yandan Özgür Özel’in sözlerine gazeteci Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’dan yalanlama geldi. Dilbaz, Aysever’in Ekrem İmamoğlu için “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandığını ve Özgür Özel’e “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” dediğini beyan etti. Aysever’in avukatının açıklamaları Özgür Özel’in nasıl bir profesyonel yalancı olduğunu tescillerken akıllara CHP liderinin geçmiş yalanları geldi.

İşte Özgür Özel’in o mesnetsiz iftiraları;

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya yönelik yolsuzluk operasyonu öncesinde AK Parti İl yetkilisinin, Mutlu’ya “Bize geçersen tutuklanmaktan kurtulursun” dediğini iddia ederken ilgili makamlara herhangi bir ses kaydı veya belge sunamadı. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yargıya başvur çağrısına rağmen herhangi bir girişimde bulunmayan Özel, Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğunu ve bunu kanıtlayacağını ima etti.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu üzerine, “32 saatlik görüntülerin” elinde olduğunu ve bunları yayımlayacağını duyuran Özel, ses kaydını, yolsuzluk iddialarını çürütmek için kullanacağını belirtirken aradan geçen zamana rağmen yayımlamadı.

CHP lideri Özel, Başsavcı Akın Gürlek’in ailesinden birinin kredi kartı borçlarının Vanlı bir iş adamı tarafından ödendiğini iddia etse de herhangi bir dekont ve belge gösteremedi.

CHP lideri Özgür Özel, ‘suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş kaçtı’ şeklinde bir iddia ortaya attı. Özgür Özel’in bu yalanını ise Aziz İhsan Aktaş canlı yayına bağlanarak, CHP’nin üst düzey yönetimiyle irtibatlı olduğunu ve arasalardı çok rahat ulaşabileceklerini belirtti.

CHP lideri Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlediği Maltepe mitinginde 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürdü. Özel’in bu yalanı Emniyet Müdürlüğü’nün paylaştığı rakamlarla kısa sürede çürüdü. Emniyet, CHP’nin mitingine 150 bin kişinin katıldığını belirterek, geçmişte yapılan mitinglerde ne kadar katılım sağlandığına dair örneklere de yer verdi.

Özel, 2025 yılının son günlerinde Ankara semalarında düşürülen kimliği belirsiz İHA’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yetki gelmediği için düşürülmediği yönünde iddialarda bulundu. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi ise, Karadeniz üzerinden gelen İHA’nın NATO tarafından tespit edilmesinin bölgenin NATO yetki alanında olmasından kaynaklandığını, İHA’nın 2 saat 5 dakika boyunca izlenmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat beklendiği şeklinde yorumlanmasının bir çarpıtma olduğunu vurguladı. Selvi ayrıca, angajman kuralları gereği düşürme yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda değil, Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunduğunu ifade etti.

Özgür Özel’in iftiraları sebebiyle aylarca mağduriyet yaşayan Av. Mehmet Yıldıırm, “Özgür Özel’in İBB borsası yalanında da yargılamaları sulandırmak amaçlı tarafımı hedef göstermek suretiyle adli makamlara ithamlara bulunmuştu. Zaten dün itibarıyla yaptığım suç duyurusu ve Murat Gülibrahimoğlu’nun kendi beyanları da bunu ortaya koymaktadır. Bir diğer yalan ortaya çıktığında ise, gece geç saatlerde gazeteci Enver Aysever’in avukatının da benzer ifadeler kullandığı görülmüştür. Sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Özgür Özel adeta bir ‘yalan makinesi’ gibi hareket etmektedir. Siyasetini yalan üzerine kurmuş, yapılan ve söylenenleri ise yolsuzlukları örtbas etmeye yönelik iftira ve asılsız iddialardan ibaret olmuştur. Dört ay boyunca ciddi bir mağduriyet yaşadım ve hâlen yurt dışı hesaplarına ilişkin iddialar da ortadadır. Bu tür kişilerin bırakın milletvekili olmasını, halk nezdinde konuşacak bir mikrofon dahi bulmaması gerekir. Kurulan bu kumpas ve yayılan yalanlar FETÖ’nün mirasıdır. Özgür Özel’in de bu yapılarla paralel ve birlikte hareket ettiği açıkça görülmektedir. Ben mağdurum ve mağduriyetlerimin giderilmesini talep ediyorum. CHP gibi kurumsal bir yapının yönetiminin acilen değişmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü bu kişiler, söz konusu kurumsal kimliği kullanarak sokaklarda ve meydanlarda insanlara iftira atmaya, hedef göstermeye devam etmektedir. Devletimizin ilgili birimlerinin bu duruma ivedilikle müdahale etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.