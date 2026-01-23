  • İSTANBUL
Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

Türkiye’yi derinden sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin üzerinden bir yıl geçti. 14 yaşındaki Mattia saldırıya uğradığı yerde, İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı’nda yâd edildi.

#1
Foto - Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

Yürek yakan Ahmet Minguzzi cinayetinin üzerinden bir yıl geçti. Ailesi, arkadaşları ve sevenleri Minguzzi için bir araya geldi.

#2
Foto - Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, geçen yıl 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğradığı yerde anıldı. Hatırasını yaşatmak için o noktaya bir de heykel yerleştirildi.

#3
Foto - Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

Türkiye'yi yasa boğan cinayetin üzerinden bir yıl geçse de acı hala taze. Çeşitli siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve Trabzonsporlu taraftar derneklerinden isimler de Minguzzi Ailesi'ne destek vermek için törendeydi.

#4
Foto - Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

KATİLİ DE ÇOCUK Mattia Ahmet'in ölümü Türkiye'de cinayete kurban giden ve katile dönüşen çocuklara dikkat çekilmesini sağladı. Cinayet işleyen 18 yaşından küçüklerin yargılanıp aldığı cezaları da tartışmaya açtı. Minguzzi cinayetinden yargılanan 18 yaşından küçük sanıklardan ikisi kasten öldürme suçundan en üst sınır olan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suça yardımdan yargılanan iki sanık ise beraat etmişti. Minguzzi Ailesi, İstinaf Mahkemesi'nin onayladığı bu kararlara Yargıtay'da itiraz edecek.

