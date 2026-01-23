Minguzzi cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti

KATİLİ DE ÇOCUK Mattia Ahmet'in ölümü Türkiye'de cinayete kurban giden ve katile dönüşen çocuklara dikkat çekilmesini sağladı. Cinayet işleyen 18 yaşından küçüklerin yargılanıp aldığı cezaları da tartışmaya açtı. Minguzzi cinayetinden yargılanan 18 yaşından küçük sanıklardan ikisi kasten öldürme suçundan en üst sınır olan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suça yardımdan yargılanan iki sanık ise beraat etmişti. Minguzzi Ailesi, İstinaf Mahkemesi'nin onayladığı bu kararlara Yargıtay'da itiraz edecek.