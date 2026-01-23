  • İSTANBUL
Gündem CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!
Gündem

CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'li İBB yönetiminin liyakatli kadroları işten çıkarıp yandaşları ve partilileri belediyeye doldurması her gün bir felakete neden oluyor. Son olarak Beykoz'da iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Seçim sürecinde namus sözü vererek kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyleyen CHP’liler, İBB’yi ele geçirdikten sonra işçi kıyımı yapmış ve yandaşlarla partilileri belediyeye doldurmuştu. Bu yüzden AK Parti yönetimi altında duyulmayan onca skandal neredeyse her gün yaşanmaya başlandı. Buna otobüs arızalarından şoförlerin beceriksizliklerine kadar birçok rezillik dahil… Son olay Beykoz’da yaşandı. Sabah saatlerinde iki İETT aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazanın görüntüleri yayınlandı.

Beykoz'da sabah saatlerinde 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1
Yorumlar

Vahi aga

Niçin anlamıyorsunuz İstanbul belediye bilerek otobuüs bozup kulandırıyor vazan düzenek yerleştirip otobüsü sehirmhalindeyken bozuyor şoförün haberi yok bazı şoförleri içkili sürüyor
