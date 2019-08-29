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“Diplomalı kuaför” dönemi başlıyor

Hizmetlerine eğitim faaliyetlerini de ekleyen Ankara Ticaret Odası (ATO), kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleki eğitiminin üniversitelerde gerçekleştirilmesine yönelik çalışma başlattı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
“Diplomalı kuaför” dönemi başlıyor

Hizmetlerine eğitim faaliyetlerini de ekleyen Ankara Ticaret Odası (ATO), kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleki eğitiminin üniversitelerde gerçekleştirilmesine yönelik çalışma başlattı.


ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleri ve sektör temsilcileriyle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’i ziyaret ederek, üniversitelerde kuaförlük ve güzellik uzmanlığı hizmetleriyle ilgili lisans programı oluşturulması konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Mesleki eğitim fakültelerinin kapatılmasının ardından 400 binin üzerinde lise mezunu ile 20 bin civarında ön lisans mezununun lisans eğitimi alma hakkından mahrum kaldığını kaydeden Yılmaz, kuaförlük mesleğinde eğitimli istihdamı için lisans programlarının açılmasının önemine dikkat çekti. Hacı Bayram Veli Üniversitesi çatısı altında Güzellik ve Kozmetik Bakım Uygulamaları (Kozmetoloji) Lisans Programı kurulması önerisinde bulunan Yılmaz, günün koşullarında mesleki eğitimde niteliğin artırılması ve hizmet standartlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Mahallelerde usta-çırak ilişkisiyle başlayan kuaförlük mesleğinin mesleğin yapısı ve kullanılan malzemeler gereğiyle bilgi sahibi olmayı gerektiren bir forma dönüştüğünü anlatan Yılmaz, “Komşusu siftah yapmadan ikinci işi yapmayan bir kültürün yaşadığı bu topraklarda geleneklerle taşınan gurur duyacağımız eski usul ve yöntemleri, modern eğitim, bilgi ve teknololoji ile birleştirecek insan gücü yetiştirebilmeliyiz” dedi.


Kuaförlük mesleğinde ülke genelinde kayıtlı işletme sayısının 120 bini bulduğunu ve sektörün 600 binin üzerinde istihdam sağladığını belirten Yılmaz, arz-talep dengesinin sağlanamaması nedeniyle yıkıcı bir rekabetin yaşadığını ve bu rekabet koşullarından hizmet alan vatandaşların olumsuz etkilenebildiğini ifade etti. Yılmaz, “Eğitimsiz kişiler tarafından ucuza yapılan, insan sağlığının hiçe sayıldığı merdiven altı uygulamaların önüne geçmemiz için atılması gereken en büyük adım, işe en temelinden, eğitimden başlamak olacaktır. 4 yıllık eğitimin sonunda teknik açıdan yetkin, yönetim becerisi olan, mesleğin terminolojisine hâkim insanları sektöre kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.


Yılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde konuyla ilgili lisans programının açılmasının şehirde sağlık turizminin ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Yılmaz, lisans programlarından mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda ATO olarak destek vereceklerini de kaydetti.



“Sektörü domine edecek eğitimli insanlar gerekiyor”


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise, kuaförlük ve güzellik uzmanlığı sektörünün nitelikli elemana ihtiyaç duyduğunu belirterek, sektörün devamlılığını sağlayacak insanların eğitimli olması gerektiğini kaydetti. Tekin, “Lise mezunu ile lisans mezunu öğrenci arasında fark yaratmamız gerekiyor. Buradan mezun olan öğrencilere artı değer verebilmeliyiz ki yalnızca kursa gidip sertifika alanlarla aynı kefeye konulmasınlar. Sektörü domine edecek insanların eğitimli insanlar olması gerekiyor. Sektör farklılaşmaya gitmeli, bunu da hep beraber sağlayabilmeliyiz “ ifadelerini kullandı.


Bölüm açılması durumunda öğrencilere istihdam sözü verilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile konuyu görüşeceklerini ve değerlendirme yapacaklarını söyledi.


Ziyarete ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ve Komite Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreteri Kemal Şamlıoğlu, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Mehmet Değer, Ankara Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Elif Şebnem Türe katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:17
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