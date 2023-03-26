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Siyaset Diploma üzerinden algı operasyonu! Yine rezil rüsva oldular
Siyaset

Diploma üzerinden algı operasyonu! Yine rezil rüsva oldular

Yeniakit Publisher
2023-03-26 13:40:00 -
Diploma üzerinden algı operasyonu! Yine rezil rüsva oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasında yer alan imza üzerinden başlatılan yalan algı operasyonu bir kez daha çürütüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığına dair iddialar seçim dönemine girilmesiyle yeniden gündeme getirildi.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın mezuniyetine ilişkin belgeleri tek tek paylaştı.

Farklı belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi’nden mezun olduğu kanıtlansa da muhalif cephe, yeni yalanlar servis etmekten geri durmadı.

Erdoğan’ın diplomasında imzası bulunan Ömer Faruk Batırel’in o dönem profesör olmadığı yazıldı.

Ancak işin aslı başka.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1982'de alınan geçici mezuniyet belgesi. Bu belgede Batırel’in imzası yok.

90'lı yıllarda diploma talep edilince Ömer Faruk Batırel’in imzası da diplomada yer alıyor.

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