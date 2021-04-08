Dinsizlerin fav'ladığı 'din hocası!' Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ateizm propagandası yaptı!

Kendini ilahiyatçı olarak pazarlayan Kemalist sapkın Cemil Kılıç, ateizm propagandası yaptı.

‘Din hocası’ görünümüyle İslam ile bağdaşmayan sapkın fikirlerini insanlara empoze etmeye çalışan Cemil Kılıç zehir saçmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından, adeta bir ‘dinsiz’ gibi açıklamada bulunan Kılıç, alimleri hedef alırken bir yandan da ateizm propagandası yaptı.

Ateizm propagandası yaptı

Cemil Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel gelişmenin ön koşulu laikliktir. Laikliğin olmadığı yerde bilim de olmaz. Zira din uleması günah ve haram kavramlarını bilimsel gelişmelerin önüne duvar olarak diker. Dinsizlik suçlamasını göze alıp o duvarı yıkabilenlere ne mutlu! İnsanlık "dinsizlere" çok şey borçlu..."

Kur'an-ı Kerim ayetini inkar etti

Cemil Kılıç daha önce de Kur’an-ı Kerim’de içki içmenin haram olmadığını söyleyerek zırvalamıştı.

Oysa Maide Suresi’nin 90 ve 91. ayetlerinde içkiden ‘şeytanın işi’ olarak bahsedilip, Müslümanların bundan uzak durması emrediliyor.

İşte o ayetler;

Maide Suresi, 90. ayet: Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Maide Suresi, 91. ayet: Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?