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Yerel Dinlenmek için banka oturdu, hayatını kaybetti!
Yerel

Dinlenmek için banka oturdu, hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-05-04 13:52:00 -
Dinlenmek için banka oturdu, hayatını kaybetti!

Akşam saatlerinde yorulan ve dinlenmek için çocuk parkındaki bir banka oturan 52 yaşındaki Ercan Çiçek isimli bir kişi aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası Çiçek'in vücudunda herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadı.

Akşam saatlerinde yorulan ve dinlenmek için çocuk parkındaki bir banka oturan 52 yaşındaki Ercan Çiçek isimli bir kişi aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Polislerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası Çiçek'in vücudunda herhangi bir darp veya kesik izine rastlanmadı.

Antalya'da çocuk parkında dinlenmek üzere banka oturan Ercan Çiçek (52) aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. 4 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Ercan Çiçek, parkta bulunan banklarda oturduğu sırada aniden yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde yerde hareketsiz yatan Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi ve bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiçek'in cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp ve kesik izine rastlamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Çiçek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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