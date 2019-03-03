Dinlenme tesisinde polise kurşun yağdırdılar!
Aksaray’da kimliği belirsiz 3 kişi dinlenme tesisinde polis memuruna silahlı saldırıda bulundu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.03 Mart 2019 Pazar 08:05
E-90 kara yolu Nevşehir Caddesi'ndeki dinlenme tesisinin açık alan bölümünde oturan polis memuru Yasin E'ye (33) kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti.
Ağır yaralandı
Ağır yaralanan Yasin E, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, etrafta çok sayıda boş kovan buldu. Emniyet güçleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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