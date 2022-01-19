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Gündem “Dink cinayeti FETÖ/CIA operasyonuydu”
Gündem

“Dink cinayeti FETÖ/CIA operasyonuydu”

Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in ölümünün 15’inci yıl dönümüne gelinirken Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, sosyal medya hesabı üzerinden Hrant Dink cinayetine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:32:00 -
“Dink cinayeti FETÖ/CIA operasyonuydu”

YENİ AKİT  ANKARA

Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'im ölümünün 15’inci yıl dönümüne gelinirken Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, sosyal medya hesabı üzerinden cinayete ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dink’in FETÖ/CIA ortak operasyonuyla öldürüldüğüne işaret eden Başbuğ, yaptığı paylaşımında, “15 yıl geçti… FETÖ üzerinden yürütülen tam bir istihbarat (CIA) operasyonuydu. Ama tıpkı Malatya zirve cinayetleri ve diğerleri gibi yüzlerine gözlerine bulaştı” dedi.

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