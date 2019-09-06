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Dink cinayeti davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi- Dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Murat Bayrak, Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra TEM şubede çekilen görüntülere ilişkin eski cep telefonunu mahkemeye teslim etti

06 Eylül 2019 Cuma 12:54
Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Murat Bayrak, fail Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra TEM şubede çekilen görüntülere ilişkin eski cep telefonunu mahkemeye getirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Gün ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanıklar Muharrem Demirkale ve eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek katıldı. Tutuksuz 5 sanığın hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık ve avukatlara tanık beyanlarına ilişkin görüşleri soruldu.

Cumhuriyet savcısı, tanık beyanları dikkate alınarak, MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesine ilişkin verilen ara karardan geri dönülmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ayrıca, tutuklu sanıkların da mevcut delil durumuna göre bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise söz alarak savcılığın talebinin kabul edilmemesini talep etti.

Duruşmada daha sonra söz alan 4 tutuksuz sanık, haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılması istedi. Tutuksuz sanık Murat Bayram, görevli olduğu birlikteki komutanından izin alarak duruşmaya geldiğini, terörle mücadele ettiklerini belirterek, ''Bu dava gururuma dokunduğu için geldim. Olay tarihinde yüzbaşıydım. Şu anda albay olarak görev yapıyorum. FETÖ'cü olsam açığa alınır veya ihraç olurdum." dedi.

Tutuksuz sanık Bayrak, Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra izlettirilen görüntülere ilişkin birtakım iddiaların ortaya atıldığını, bu iddiaları çürütmek amacıyla o zaman kullandığı telefonu mahkemeye getirdiğini ve telefonun incelenmesini istediğini söyleyerek, hakkındaki adli kontrol talebinin kaldırılmasını istedi.

- Ercan Gün savunma yaptı

Tutuklu sanıklar da söz alarak tahliye talebinde bulundu. Talep ve görüşlerinin ardından hakkında yeni bir iddianame daha düzenlenen tutuklu sanık Ercan Gün ek ifade verdi.

Sanık Ercan Gün, örgütle bir irtibatının olmadığını, hakkında iddia edilen örgütsel bir jargon kullanmadığını öne sürerek, iddianamede suçlamaların hukuki olmadığını savundu. İlk iddianamede ByLock iddiasının bulunmadığını ancak yeni gelen iddianamede ByLock kullandığına dair suçlama bulunduğu anlatan sanık Gün, "Konuyla ilgili uzman olan Tuncay Beşikçi'den rapor aldık. ByLock kullanmadığım tespit edildi. Söz konusu bu raporu da mahkemeye sunduk." dedi.

Örgüt talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırmadığını sadece akrabasının para gönderdiğini öne süren sanık Gün, bankaya TMSF el koyduktan sonra kendisinin para yatırdığını söyleyerek, ''Şayet örgütsel bir talimata uysaydım, TMSF el koyduktan sonra para yatırmazdım.'' dedi.

Sanık Ercan Gün, 2007 yılına kadar Zaman gazetesinde çalıştığını, daha sonra TGRT'ye geçtiğini belirterek, 2007 yılında Zaman gazetesinde çalıştığı için de suçlandığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve tahliyesini talep eden tutuklu sanık Gün, kendisiyle ilgili hazır bulunan iki tanığın dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti hazır bulunan iki tanığın beyanlarını aldı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:54
  1. cinayet
  2. Duruşma
  3. Hrant Dink

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