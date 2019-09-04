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Dink cinayeti davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava kapsamında tanıklar dinlenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve sanık Muharrem Demirkale'nin cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılımı sağlandı. Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer ve Ercan Gün ise duruşmaya gelmedi. Tutuksuz 4 sanığın hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, salona SEGBİS aracılığıyla bağlanan dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Güngör, Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) bir görevlinin yanına gelerek, Hrant Dink ile Sabiha Gökçen hakkında yazdığı yazı konusunda valilikteki makam odasında görüşmek istediğini anlattı.

MİT çalışanına il valisinden izin almadan bunu kabul edemeyeceğini söylediğini aktaran Güngör, dönemin Valisi Muammer Güler'i arayarak durumu anlattığını ve onay aldıktan sonra Hrant Dink'i aradığını söyledi.

Güngör, Dink'in neden aradığını sorması üzerine, Sabiha Gökçen ile ilgi yazdığı yazı hakkında bilgi, belge görmek ve sohbet etmek istediğini belirterek, Dink'e ertesi güne randevu verdiğini kaydetti.

Hrant Dink vilayete gelmeden MİT çalışanlarının yanına geldiğine değinen Güngör, MİT çalışanlarına "Sizi Dink'e nasıl tanıtayım?" diye sorduğunu, çalışanların da "Akrabam diye tanıtabilirsin." dediğini aktaran Güngör, MİT çalışanlarını da Dink'e o şekilde tanıttığını belirtti. Ergun Güngör, Hrant Dink'e, Sabiha Gökçen hakkındaki yazdığı yazının toplumda infial yarattığını söylediğini aktardı.

Ergun Güngör, Dink'in valiliğe getirdiği evrakların MİT çalışanları tarafından alınarak götürüldüğünü belirterek, görüşmenin ardından il valisinin yanına çıktığını ve konuya ilişkin bilgi verdiğini, Dink ile görüşmesinin resmi nezaket çerçevesi içerisinde yapıldığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek'in, "O görüşmeye kadar Hrant Dink'le ilgili herhangi bir tehdit geldi mi?" sorusuna Güngör, "Hayır" cevabını verdi.

Duruşmada, diğer tanıklar Muhammed Bulgur ve Ahmet Kahveci'nin de SEGBİS aracığıyla ifadesine başvuruldu.

Tanık beyanlarının ardından duruşma yarına ertelendi.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:04
  1. "Hrant Dink cinayeti" davası
  2. dava
  3. Ergun Güngör

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