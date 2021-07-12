'Dini nikah yaptım' diyen Mustafa Çalık, laikçilerin hedefi oldu!

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Mustafa Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı ‘dini nikah’ açıklaması üzerinden laikçilerin hedefi haline geldi.

Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü Mustafa Çalık, Twitter hesabından ‘özel hayatına’ ilişkin açıklamada bulundu.

Başka bir kadınla dini nikahlı olduğunu söyleyerek eşinin kendisine ‘zina davası’ açacağını belirten Çalık, şu ifadelerde bulundu:

Ben zinâ edecek çağda da değilim, tıynette de. Hukuken evli iken, Allah'ın emri ve Peygamber'in kavli ile yeniden ve zarûreten evlendim. Mevzu bu!

Millî an'ane ve İslam'ın verdiği ruhsatın rağmına, 20'lerde Kemal Paşa eliyle ve zorla dayatılan tahdit ve kayıtları da İsviçre Medenî Kanununun alâkalı kaidelerini de tanımıyorum! Herkes ve her merci elinden geleni yapabilir. Yalnız eşim ve çocuklarım için üzgünüm. Bu kadar!

Çalık’ın Allah’ın yasakladığı zinayı değil de 'dini nikah'ı tercih etmesi Odatv, T24, Evrensel gibi bazı medya organlarını rahatsız etti.,

Evli iken başka kadınlarla metres hayatı yaşayanları pohpohlayarak 'özel yaşama saygı' hassasiyetiyle görenler, 'dini nikah' yapılınca 'karısını aldattı' şeklinde lanse etti.

İşte o medya organlarından bazıları: