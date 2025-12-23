Dini değerlerle alay eden müptezel Övüç kodeste! Sapkın zihniyet yoldaşı Özel’i yardıma çağırdı

Yıllardır sosyal medya üzerinden sergilediği iğrençliklerle Türk aile yapısının temeline dinamit koyan, ahlaksızlığı "şaklabanlık" kılıfıyla pazarlayan Murat Övüç’ün kirli saltanatı yargı tokadıyla yerle bir oldu. Müslüman Türk kadınının iffet sembolü olan başörtüsünü sapkın emellerine alet ederek toplumu provoke eden Övüç, "denetimli serbestlik" hayalleri kurarken kendini Metris’in demir parmaklıkları ardında buldu.

İşlediği suçun vahametini görmezden gelip "neden içerideyim bilmiyorum" diyerek mağdur edebiyatına soyunan Övüç’ün, tutuklandığı hücreden yaptığı çağrı ise kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Övüç, Özel’in kendisini ziyaret etmesini istedi. "Denize düşen yılana sarılır" misali, ahlaksızlığın dozunu artıran paylaşımlarının ardından soluğu CHP zihniyetinin gölgesinde almak isteyen Övüç’ün bu talebi, "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" yorumlarına neden oldu.

BAŞÖRTÜSÜNÜ SAPKINLIĞINA ALET ETMİŞTİ

Halkın dini ve manevi değerlerini aşağılamaktan çekinmeyen Övüç’ün tutuklanma sürecindeki skandallar şöyle:

Almanya dönüşü çektiği videoda başörtüsünü ahlaksız fikirlerine ve LGBT propagandasına alet eden Övüç, toplumun büyük tepkisini çekmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla pazar günü hakim karşısına çıkarılan Övüç, denetimli serbestlik beklerken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki psikolojisinin iyi olmadığını belirten sapkın isim, kurtuluşu milli ve manevi değerlerle kavgalı olan CHP zihniyetinin lideri Özgür Özel’in ziyaretinde arıyor.

Övüç’ün bu talebi, toplumun ahlakını bozan figürlerin kendilerini kimlerin yanında güvende hissettiğini bir kez daha kanıtladı.

Övüç mektubunda şunları yazdı:

“Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti.

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil.”