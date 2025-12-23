  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Karayipler’de Savaş Çanları: Rusya Diplomat Ailelerini Tahliye Etmeye Başladı!

AB’den Trump’a Grönland resti: Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

Netanyahu, ordunun sesini kesecek

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Film yapımcısı ve iş adamı gözaltında

Suveyda’da gerilim yeniden tırmandı: Güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışma

Ukrayna başkanı Zelenskiy paylaşım yaptı: Savaşı sona erdirmek için barış planı mevcut! 13 asker esir alındı

Gazze için İtalya'dan asker istediler

Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında gelişme

Emin Pazarcı'dan olay Sadettin Saran paylaşımı: Mümkün değildi, yapamazdım

Suriye cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile ilgili açıklama! ABD'nin Büyükelçisi'nden haber geldi
Gündem Dini değerlerle alay eden müptezel Övüç kodeste! Sapkın zihniyet yoldaşı Özel’i yardıma çağırdı
Gündem

Dini değerlerle alay eden müptezel Övüç kodeste! Sapkın zihniyet yoldaşı Özel’i yardıma çağırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dini değerlerle alay eden müptezel Övüç kodeste! Sapkın zihniyet yoldaşı Özel’i yardıma çağırdı

Milli ve manevi değerlerimize dil uzatmayı "şov" sanan, kutsal başörtüsünü LGBT sapkınlığına meze yapmaya kalkan sosyal medya müptezelı Murat Övüç, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanarak kodesi boyladı. Rezilliği tescillenen Övüç, sığındığı hücreden "Tek isteğim Özgür Özel’in beni ziyaret etmesi" diyerek, zihniyet ortağı olarak gördüğü CHP’ye açık çek gönderdi.

Yıllardır sosyal medya üzerinden sergilediği iğrençliklerle Türk aile yapısının temeline dinamit koyan, ahlaksızlığı "şaklabanlık" kılıfıyla pazarlayan Murat Övüç’ün kirli saltanatı yargı tokadıyla yerle bir oldu. Müslüman Türk kadınının iffet sembolü olan başörtüsünü sapkın emellerine alet ederek toplumu provoke eden Övüç, "denetimli serbestlik" hayalleri kurarken kendini Metris’in demir parmaklıkları ardında buldu.

İşlediği suçun vahametini görmezden gelip "neden içerideyim bilmiyorum" diyerek mağdur edebiyatına soyunan Övüç’ün, tutuklandığı hücreden yaptığı çağrı ise kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Övüç, Özel’in kendisini ziyaret etmesini istedi. "Denize düşen yılana sarılır" misali, ahlaksızlığın dozunu artıran paylaşımlarının ardından soluğu CHP zihniyetinin gölgesinde almak isteyen Övüç’ün bu talebi, "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" yorumlarına neden oldu.

BAŞÖRTÜSÜNÜ SAPKINLIĞINA ALET ETMİŞTİ

Halkın dini ve manevi değerlerini aşağılamaktan çekinmeyen Övüç’ün tutuklanma sürecindeki skandallar şöyle:

Almanya dönüşü çektiği videoda başörtüsünü ahlaksız fikirlerine ve LGBT propagandasına alet eden Övüç, toplumun büyük tepkisini çekmişti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla pazar günü hakim karşısına çıkarılan Övüç, denetimli serbestlik beklerken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki psikolojisinin iyi olmadığını belirten sapkın isim, kurtuluşu milli ve manevi değerlerle kavgalı olan CHP zihniyetinin lideri Özgür Özel’in ziyaretinde arıyor.

Övüç’ün bu talebi, toplumun ahlakını bozan figürlerin kendilerini kimlerin yanında güvende hissettiğini bir kez daha kanıtladı.

Övüç mektubunda şunları yazdı:

“Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti.  

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil.”

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aile Çalıştayı’nda haklı talep ‘Sapkın LGBT terör örgütü ilan edilsin’
Aile Çalıştayı’nda haklı talep ‘Sapkın LGBT terör örgütü ilan edilsin’

Gündem

Aile Çalıştayı’nda haklı talep ‘Sapkın LGBT terör örgütü ilan edilsin’

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren
CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Dünya

CHP parti programına alırken dünya silip atıyor! Bir ülkede daha LGBT sapkınlığına fren

Hani ifade özgürlüğü? LGBT’yi reddetti başına gelmeyen kalmadı
Hani ifade özgürlüğü? LGBT’yi reddetti başına gelmeyen kalmadı

Dünya

Hani ifade özgürlüğü? LGBT’yi reddetti başına gelmeyen kalmadı

Muhalefet LGBT’ye kalkan oldu! Cezasızlık algısı sona erecek
Muhalefet LGBT’ye kalkan oldu! Cezasızlık algısı sona erecek

Gündem

Muhalefet LGBT’ye kalkan oldu! Cezasızlık algısı sona erecek

Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!
Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

Gündem

Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın
Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın

Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!
Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

Gündem

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!
Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!

Gündem

Böyle olur CHP’li belediyenin çocuk etkinliği! LGBT kıyafetli sapkından şok eden hayasızlık!

Kazakistan’dan dikkat çeken adım! LGBT propagandasına yasal yasak!
Kazakistan’dan dikkat çeken adım! LGBT propagandasına yasal yasak!

Dünya

Kazakistan’dan dikkat çeken adım! LGBT propagandasına yasal yasak!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Temiz Türkiye

Vatandaşlıktan atılma cezası getirilsin bakın herkes nasıl muma dönüyor.

Okur

Mezar başında rakı içen özgürü mü çağırmış.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23