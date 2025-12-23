‘Çölün sessiz misafiri’: İstiklal Şairi M. Akif Ersoy’u torunundan dinleyin

MÜTHİŞ İYİ BİR BABA, İYİ BİR EŞMİŞ: Ersoy'un yarınlara ümidini, çok güzel günlerin geleceğini "Ferda Kadın" şiiriyle örneklendiren Argon, şunları kaydetti: "Mektuplarında 'Ferda Kadın, kara gözlü kızım' der. Ablacığım, rahmet olsun ona da, bana derdi ki, senin şiirin yok. Anne gibiydi bana, ikinci bir anne olmuştu. Seni görseydi daha güzelini yazardı diye gönlümü alırdı. Çok güzel bir şiirdir. Ben hep okurken hakikaten bu yaşta bile hala bir ürperti duyuyorum. Bambaşka, tabii. O mektuplar okunuyor şimdi çok şükür. Ailede ne varsa tabii bağışlanmış zamanında, benden çok evvel. Onlar da bulundu bir kütüphanenin arşivinde. Şimdi eski Millet Meclisinin müze olan odasında sergileniyor. Gidip görsünler gençler, bir duyguya kapılsınlar. Akif'i tanımak, geçmişi ve geleceğimizi tanımaktır. O yolda yürümektir. Hep büyüklerimiz, 'Geçmiş olmadan gelecek kurulmaz.' der çünkü geçmişte yapılanları göreceksin ki, 'Ben daha iyisini yaparım.' diye bir gelecek yolu açacaksın kendine." Selma Argon, Ersoy'un özel bir görevle gittiği Berlin'de yaptığı konuşmalar sonucu çok sayıda Hintli Müslümanın savaşa katılmaktan vazgeçtiğini aktardı. Ersoy'un Berlin'deki laboratuvarları gezerek Batı'daki bilimsel gelişmeleri de yakından gördüğünü anlatan Argon, bu ziyaretin derin bir sorgulamaya yol açtığını belirterek, "Atomu keşfettiklerini görüyor ve müthiş bir hüzne kapılıyor. Biz gelmişiz dünyaya. Medeniyet nedir öğretmişiz. Neden bizim üstümüze ölü toprağı serpildi. Her şeyi dışarıdan almak zorunda kalıyoruz diye çok üzülüyor. Bir an evvel dönmek istiyor ki öğrendiklerini, gördüklerini anlatsın diye. Asım'ı yaratır işte sonra biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.