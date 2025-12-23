AA Giriş Tarihi: ‘Çölün sessiz misafiri’: İstiklal Şairi M. Akif Ersoy’u torunundan dinleyin
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Safahat’ın yalnızca bir şiir eseri değil, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir fikir ve bilgi kaynağı olduğunu vurgulayarak, dedesinin hayatını ve bugün hâlâ canlılığını koruyan entelektüel mirasını anlattı. Ersoy'u "Çölün sessiz misafiri" olarak tanımlayan Argon, dedesinin Mısır seyahatinin 100. yılı olduğunu ve bu dönemin dedesinin hayatındaki en derin yalnızlık ve tefekkür safhalarından biri olduğunu söyledi. Argon, Mısır yıllarının 100. senesi dolayısıyla hazırlanan Sebilürreşad dergisinin özel sayısında, Ersoy'un Mısır'daki hayatının, eserlerine ve düşünce dünyasına etkileri, bu dönemdeki Kur'an meali çalışmaları, İslam düşüncesiyle kurduğu bağlar ve Kudüs ile Hicaz seyahatlerinin ele alındığını aktardı.