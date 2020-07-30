Dinen kurban eti kaç günde tüketilmeli?
Dinen kurban eti kaç günde tüketilmeli? Kurban etinin dinlendirilmesi, daha lezzetli bir et yemenize olanak sağlar. Peki ama et ne kadar dinlendirilmelidir? Dinimizde etin kaç gün ya da kaç saat dinlendirilmesi gerektiği söylenir? Bir ölçü var mıdır? Eti dondurduktan sonra, dondurulmuş olan et ne kadar sürede tüketilmelidir? Detaylar...
Donmuş et ne kadar sürede tüketilmelidir?
Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir:
- Kuşbaşı et ve biftek buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 6-12 ay taze kalabilir.
- Kıyma, köfte ve sakatat buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 3-4 ay taze kalabilir.
- Pişmiş et ve et yemekleri buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Et suyu ve et suyuna yapılan çorbalar buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri paketleri açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 4-5 gün, füme etler 1 hafta saklanabilirken derin dondurucuda bu süre salamlar için 1-2 ay, füme etlerde 9-12 aydır.