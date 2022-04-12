Dine yönelen Meriç Erkan'dan olay sözler

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan ve sonrasında dine yönelen Meriç Erkan, Söylemezsem Olmaz programına konuk olarak, kendisine yöneltilen dinî değişim sorularını yanıtladı. Program sunucusu Bircan Bali, Erkan'ın değişimini 'radikal' olarak tanımlayınca onun tepkisini aldı.

"Asıl eski halim radikaldi"

Meriç Erkan, "radikal bir değişim değil, insanın özüne fıtratına dönmesi bu' deyip şunları söyledi:

İnsanın fıtratına dönmesi radikal bir karar değildir. Bence daha önceki halim radikaldi. Bu insanın fıtratı. Radikallik daha önce vardı şimdi fıtratımı buldum bir mücevhere ulaştım. Kurgu mu gerçek mi diyorlar. Bu tam anlamıyla bir dönüşüm.

"Utandınız mı izlemeye?"

Meriç Erkan ile sohbete başlarken Bircan Bali, onun eski halini, izdivaç programlarındaki şovmenliğini ekrana getirdi. Bu görüntüler yayınlanırken Meriç Erkan başını kaldırıp bakmadı. Bunun üzerine Bircan Bali 'görüntülerinizi izlemediniz utanıyor musunuz?' diye sordu.

Meriç Erkan eski halini yansıtan görüntüleri neden izlemediğini şöyle izah etti:

"Rabbime verdiğim bir söz var. Ben bir daha bu günahlarımı, senin hoşlanmayacağın şeyleri yapmayacağım dedim. Bu şekilde Nasuh tövbemi yaptım. Bir günahına tövbe edip onu bir daha yapmayan hiç onu işlememiş gibidir. Şu an hayırsız gözüken görüntüler hayıra dönmüş durumda. Ben o dönemler ekranda olmasaydım bu dönüş böyle ekrana yansımayacaktı."

Adını neden değiştirdi?

Canlı yayında ismini değiştirme hikayesini de anlatan Meriç Erkan neden Mahmut ismini aldığını şöyle anlattı:

-"Peygamber efendimizin 4 adından biri Mahmut'tur. Bir de benim Aziz Mahmud Hüdayi'ye ayrı bir gönül bağım vardır. Benim manevi bir yolculuğum olmuştu. Ben peygamberimizin isimlerinden birini almak istedim. Kuran'dan bir ismim olsun istedim."

Seren Serengil can yayın sırasında Meriç Erkan'a "Günahkar hareketlerim doğru değilmiş. O zaman dans ediyordunuz. Dans etmek günah mı?" diye sordu. Bunun üzerine Meriç Erkan, "Ortama gidiyorduk. Uygun değildi. Ortam rabbimin istemediği ortamlar. İslamiyete aykırı" karşılığını verdi.

Neden böyle giyiniyorsun?

Seren Serengil'in bir diğer sorusu ise Meriç Erkan'ın giyimine ilişkin oldu. Serengil, "Kafanızdaki sarık mı? Ben dini bütün olmak istedim dinimin şartlarını uygulamak istiyorum bunun için illa adımı değiştirmem, erkek olduğunda sarık takmak gerekiyor mu? Neden böyle?" diye sordu. Meriç Erkan buna şu yanıtı verdi:

"Bunu takmıyor birisi ibadetini yapıyor rabbim onu alır cennetine. Böyle giyinmek daha büyük sevap yaratıyor. Şimdi peygamber efendimize benzeme konusunda... Benim şu bastonumdan tutun sarığıma, kıyafetime kadar peygamber efendimize benzediğimiz zaman biz yaptığımız ibadetlerimizden kat be kat fazla sevabını alıyoruz. Takkem sevabı artırır, sarığım artırır, şalvarım artırır, bastonum artırır. Ben daha önce çok kötü bir hayat yaşadığıma inandığım için şimdi katlayarak yapıyorum."